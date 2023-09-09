Воспоминаниями о карьере артист поделился во время допремьерного прослушивания своего нового альбома "Звездопад". В него вошли 10 треков, которые понравились поклонникам.
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По словам Макса Барских, он с детства знал, что хочет петь на сцене. Однако мама и сестра советовали ему выбрать более привычную профессию.
Певец родом из Херсона, поэтому родные предлагали ему пойти учиться на морскую специальность.
С самого детства мне всегда говорили "Нет". Я помню, когда оканчивал школу, моя сестра и мама мне говорили идти в мореходку. Потому что это было модно в Херсоне. Говорили, что нужно выбирать такую профессию, которая будет приносить деньги,
– поделился Макс.
Артист признается – тогда в него мало кто верил. Даже учительница говорила ему об отсутствии таланта. К счастью, это не остановило юношу на пути к мечте.
"В первом классе мне сказали, что у меня нет голоса. А я думал: "Блин, как так? Я же люблю слушать Backstreet Boys и Бритни Спирс и хочу их петь". Я никогда не думал, что я талантлив. Я просто чувствовал свои мечты", – рассказал Макс.
Сколько зарабатывает Макс Барских
- Ранее продюсер рассказал о заработки артиста. Михаил Ясинский заявил, что Барских до полномасштабного вторжения зарабатывал по 50 тысяч долларов. "Работаешь ты 10 раз минимум в месяц – по 50 и это 500 тысяч", – добавил он.
- Кроме того, Макс Барских до 24 февраля 2022 г. получал доходы и из России. Каждый квартал артист получал 300 тысяч долларов за роялти из страны-террориста.
- С начала Великой войны Макс запретил использовать его музыку в России. Также упали его заработки. По словам продюсера, ранее звезды зарабатывали около одного миллиона долларов в год. Теперь эта сумма 100 – 150 тысяч долларов.