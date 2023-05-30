Ще в березні минулого року Макс Барських заборонив використовувати свою музику в Росії – на радіо, телеканалах, у кіно й на цифрових платформах. За цей вчинок його хвалила Злата Огнєвіч і наголошувала, що це десятки тисяч доларів. Як з'ясувалося, співачка не помилилася. За словами Алана Бадоєва, роялті з Росії становили 300 тисяч доларів кожні три місяці.

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Алан Бадоєв шокував сумою роялі Макса Барських з Росії

Наш каталог з Максом, котрий ми вилучили з Росії, кожен квартал нам приносив по 300 тисяч доларів. Це вже чистими, без податків,

– вразив зізнанням Алан Бадоєв.

У такий спосіб він закликав українців повністю відмовитися від контенту з Росії, адже з шалених роялті платиться податок, який йде на бомбардування України.

"На Росії дуже гарно налагоджені цифрові збори від контенту. Вони дуже багато отримують. Якщо ти у топ 100, навіть у топ 200, ти багато грошей щоквартально отримуєш. З них ти платиш податок, а податок йде на бомби, які летять потім до нас. Це великі гроші – від 50 тисяч доларів до 100, 300 тисяч доларів", – наголосив Алан Бадоєв.

Він також зауважив, що серед тих, хто спонсорує війну, – співачка з Черкас Анна Дзюба, вона ж Анна Асті. Її заробітки, а відповідно й податки, від прослуховувань, ще більші, ніж у Макса Барських. "А як Аня? Їй нормально спиться, що саме вона виплачує податки на бомби для країни, з котрої вона виросла?" – риторично запитав Алан Бадоєв. Зрадниця, до речі, винна йому шокуючу суму грошей за кліп, який так і не зняли в Одесі.