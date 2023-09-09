Спогадами про кар'єру артист поділився під час допрем'єрного прослуховування свого нового альбому "Зорепад". До нього увійшли 10 треків, які сподобалися шанувальникам.
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За словами Макса Барських, він з дитинства знав, що хоче співати на сцені. Однак мама та сестра радили йому обрати більш звичну професію.
Співак родом з Херсона, тож рідні пропонували йому піти навчатися на морську спеціальність.
З самого дитинства мені завжди казали "Ні". Я пам'ятаю, коли закінчував школу, моя сестра та мама мені казали йти до "мореходки". Бо це було модно в Херсоні. Казали, що треба вибирати таку професію, що буде приносити гроші,
– поділився Макс.
Артист зізнається – тоді в нього мало хто вірив. Навіть вчителька говорила йому про відсутність таланту. На щастя, це не зупинило юнака на шляху до мрії.
"У першому класі мені сказали, що у мене немає голосу. А я думав: "Блін, як так? Я ж люблю слухати Backstreet Boys та Брітні Спірс і хочу їх співати". Я ніколи не думав, що я талановитий. Я просто відчував свої мрії", – розповів Макс.
Скільки заробляє Макс Барських
- Раніше продюсер розповів про заробітки артиста. Михайло Ясинський заявив, що Барських до повномасштабного вторгнення заробляв по 50 тисяч доларів. "Працюєш ти 10 разів мінімум у місяць – по 50 і це 500 тисяч", – додав він.
- Крім того, Макс Барських до 24 лютого 2022 року отримував доходи і з Росії. Кожного кварталу артист отримував 300 тисяч доларів за роялті з країни-терориста.
- З початку великої війни Макс заборонив використовувати його музику в Росії. Також впали його заробітки. За словами продюсера, раніше зірки заробляли близько одного мільйона доларів на рік. Тепер ця сума 100 – 150 тисяч доларів.