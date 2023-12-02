Показав синів та возз'єднався з екранною мамою: Маколей Калкін отримав зірку на Алеї слави
Джерело:People
Зірка "Сам удома" Маколей Калкін відвідав церемонію в Голлівуді, де відкрили іменну зірку на його честь. Актор вперше вийшов у світ разом зі своїми синами.
1 грудня 43-річний актор отримав іменну зірку на Алеї слави у Лос-Анджелесі. На церемонію його прийшла підтримати сім'я – дружина Бренда Сонг та сини.
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Маколей Калкін вперше показав синів
Це вперше Маколей Калкін вийшов у світ з синами та показав їх публіці. Фотографи спіймали момент, як зірковий батько цілує голову молодшого сина. Також знаменитість позував перед камерами в обіймах дружини, яка тримала на руках старшого сина.
Я хотів би подякувати Бренді. Ти – абсолютно все. Ти найкраща людина, яку я коли-небудь знав. А після народження двох наших хлопчиків ти стала однією з трьох людей, яких я люблю,
– подякував Маколей дружині.
Маколей Калкін возз'єднався з "екранною мамою" Кетрін О'Гарою, яка зіграла Кейт Маккалістер в "Сам удома". Цей момент зворушив обох акторів.
Маколей, вітаю. Ти заслужив свою зірку на Алеї слави в Голлівуді. І спасибі, що покликав мене, свою "маму", яка не один, а два рази залишила тебе вдома одного, щоб розділити цю щасливу подію разом із тобою. Я так тобою пишаюся,
– сказала зірка.
Маколей Калкін – двічі батько
- Маколей Калкін та Бренда Сонг у стосунках з 2017 року, вони познайомились на зйомках одного фільму.
- У квітні 2021 року у пари народився син Дакота Сонг Калкін. Після цього Бренду побачили з обручкою на пальці - відтоді стало зрозуміло, що актори заручилися.
- 17 березня преса вибухнула новинами про те, що у Маколея та Бренди народився другий син. Хлопчика назвали Карсоном.