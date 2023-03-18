У п'ятницю, 17 березня, американські ЗМІ вибухнули новинами про поповнення в сім'ї Маколей Калкіна та Бренди Сонг. У грудні минулого року на світ з'явився їхній другий син. Хлопчика назвали Карсоном.

Читайте також Сумую сильно, – Володимир Остапчук згадав про дітей від першого шлюбу

У Карсона є старший брат – Дакота Сонг Калкін, що народився у квітні 2021 року. Його появу також тримали у таємниці, аж поки Маколей Калкін і Бренда Сонг не знялися для чоловічого журналу Esquire. Кіноакторка зізналася журналістам, що народила 5 квітня в одній з клінік Лос-Анджелеса й прокоментувала це лаконічно: "Ми дуже раді".

До речі, в імені первістка пари є символізм. Хлопчика назвали на честь сестри зірки "Сам удома" Дакоти, яку 2008 року збила машина. Водія не заарештували, адже правил він не порушував, дівчина раптово вискочила на проїжджу частину.

Що відомо про стосунки Маколей Калкіна та Бренди Сонг