1 грудня 43-річний актор отримав іменну зірку на Алеї слави у Лос-Анджелесі. На церемонію його прийшла підтримати сім'я – дружина Бренда Сонг та сини.

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Маколей Калкін вперше показав синів

Це вперше Маколей Калкін вийшов у світ з синами та показав їх публіці. Фотографи спіймали момент, як зірковий батько цілує голову молодшого сина. Також знаменитість позував перед камерами в обіймах дружини, яка тримала на руках старшого сина.

Я хотів би подякувати Бренді. Ти – абсолютно все. Ти найкраща людина, яку я коли-небудь знав. А після народження двох наших хлопчиків ти стала однією з трьох людей, яких я люблю,

– подякував Маколей дружині.

Маколей Калкін возз'єднався з "екранною мамою" Кетрін О'Гарою, яка зіграла Кейт Маккалістер в "Сам удома". Цей момент зворушив обох акторів.

Маколей, вітаю. Ти заслужив свою зірку на Алеї слави в Голлівуді. І спасибі, що покликав мене, свою "маму", яка не один, а два рази залишила тебе вдома одного, щоб розділити цю щасливу подію разом із тобою. Я так тобою пишаюся,

– сказала зірка.

Маколей Калкін – двічі батько