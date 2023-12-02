1 декабря 43-летний актер получил именную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе. На церемонию его пришла поддержать семья – жена Бренда Сонг и сыновья.
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Маколей Калкин впервые показал сыновей
Это впервые Маколей Калкин вышел в свет с сыновьями и показал их публике. Фотографы поймали момент, как звездный отец целует голову младшего сына. Также знаменитость позировал перед камерами в объятиях жены, державшей на руках старшего сына.
Я хотел бы поблагодарить Бренде. Ты абсолютно все. Ты самый лучший человек, которого я когда-либо знал. А после рождения двух наших мальчиков ты стала одним из трех людей, которых я люблю,
– поблагодарил Маколей жену.
Маколей Калкин воссоединился с "экранной мамой" Кэтрин О'Гарой, сыгравшей Кейт Маккалистер в "Один дома". Этот момент взбудоражил обоих актеров.
Маколей, поздравляю. Ты заслужил свою звезду на Аллее славы в Голливуде. И спасибо, что призвал меня, свою "маму", которая не один, а два раза оставила тебя дома одного, чтобы разделить это счастливое событие вместе с тобой. Я так тобою горжусь,
– сказала звезда.
Маколей Калкин – дважды отец
- Маколей Калкин и Бренда Сонг в отношениях с 2017 года познакомились на съемках одного фильма.
- В апреле 2021 года у пары родился сын Дакота Сонг Калкин. После этого Бренду увидели с кольцом на пальце - с тех пор стало ясно, что актеры обручились.
- 17 марта пресса взорвалась новостями о том, что у Маколея и Бренды родился второй сын. Мальчика назвали Карсоном.