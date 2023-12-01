Журналісти помітили Даміано з новою дівчиною на пляжі. Було видно, що закохані обіймаються та цілуються.

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Папараці помітили Даміано з американською акторкою та співачкою Дав Кемерон. Їх підловили на пляжі Бодні в Сіднеї. Відомо, що дівчина на три роки старша за співака. Закохані дуже романтично проводили час та були у схожому вбранні. Пара багато обіймалась та цілувалась. Після того, як на пляжі стало темно, пара звідти пішла. Було помітно, що співак поніс взуття Дав.



Даміано Давід та Дав Кемерон / Фото Chimagazineit

Повідомляється, що Дав Кемерон вже не вперше бачать на публіці разом із Даміано. Періодично співака можна помітити в соцмережах Кемерон. До того ж Дав періодично ходить на концерти гурту Måneskin. Тож прихильники підозрювали, що ці двоє можуть бути у стосунках. Однак, це перша поява на публіці вдвох, з якої можна зрозуміти, що пара не приховує свої стосунки.

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