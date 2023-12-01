Журналісти помітили Даміано з новою дівчиною на пляжі. Було видно, що закохані обіймаються та цілуються.

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Фронтмен гурту Måneskin засвітив нову обраницю

Папараці помітили Даміано з американською акторкою та співачкою Дав Кемерон. Їх підловили на пляжі Бодні в Сіднеї. Відомо, що дівчина на три роки старша за співака. Закохані дуже романтично проводили час та були у схожому вбранні. Пара багато обіймалась та цілувалась. Після того, як на пляжі стало темно, пара звідти пішла. Було помітно, що співак поніс взуття Дав.

Даміано Давід та Дав Кемерон
Даміано Давід та Дав Кемерон / Фото Chimagazineit

Повідомляється, що Дав Кемерон вже не вперше бачать на публіці разом із Даміано. Періодично співака можна помітити в соцмережах Кемерон. До того ж Дав періодично ходить на концерти гурту Måneskin. Тож прихильники підозрювали, що ці двоє можуть бути у стосунках. Однак, це перша поява на публіці вдвох, з якої можна зрозуміти, що пара не приховує свої стосунки.

З ким раніше зустрічався лідер гурту Måneskin

  • У червні стало відомо, що фронтмен популярного італійського гурту Måneskin розійшовся з дівчиною та моделлю Джорджією Солері. Даміано розповів про це лише тоді, коли його заскочили за поцілунками з іншою. Артист попросив прихильників з повагою поставитись до чутливого моменту. Водночас додав, що має сподівання, що ролик з ним у барі ніяк не вплине на імідж його колишньої дівчини.
  • Відомо, що колишня Даміано знімається у рекламних роликах, пише вірші та є феміністкою. Пара ретельно приховувала особисте життя від публіки, однак, їх часто помічали разом на прогулянках. Стосунки Даміано з Джорджією Солері тривали майже 6 років.