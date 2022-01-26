Голлівудський актор Маколей Калкін та зірка серіалу "Все тіп-топ, або Життя Зака і Коді" Бренда Сонг разом уже чотири роки. Лише після народження зірка наважився на серйозний корок та освідчився коханій. Про це інформують інсайдери.

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Маколей Калкін заручений з Брендою Сонг

Знаменита пара не виносить особисте життя на публіку й майже не обговорює стосунки з журналістами. Тож не дивно, що про їхні заручини фани ні сном ні духом.

Днями папараці заскочили Маколей Калкіна та Бренду Сонг на прогулянці в Беверлі-Гіллз. На безіменному пальці лівої руки красувалась каблучка з діамантами. Схоже, зірка "Сам удома" запропонував матері свого сина стати його офіційною дружиною. Вона, безумовно, погодилася.

Маколей Калкін з Брендою Сонг / Фото з інстаграму акторки

Примітно, що цей шлюб стане першим для Бренди Сонг, тоді як 41-річний Маколей Калкін був одружений з Рейчел Майнер з 1998 по 2002 рік.

Стосунки Маколей Калкіна та Бренди Сонг