64-річна співачка Мадонна продовжує з'являтися на світських подіях, працювати над музичною кар'єрою та поставати у провокативних образах, за що була відома упродовж популярності. Вона стала гостею Греммі-2023, оголосивши перемогу Сема Сміта та Кім Петрас.

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Мадонна відповіла хейтерам

Артистка опублікувала емоційний допис, в якому зізналась, що мала за честь представити переможців. Адже їхній здобуток став рекордним – Кім Петрас – це перша жінка-трансгендер, яка отримала золотий грамофон. Мадонна поскаржилась, що замість привернути увагу до її промови на Греммі, ЗМІ та глядачі обговорювали її обличчя.

Замість того, щоб зосередитися на тому, що я сказала у своїй промові, а саме про подяку за безстрашність таких артистів, як Сем і Кім, багато людей вирішили поговорити лише про мої фотографії крупним планом, зроблені фотографом камерою з довгим об'єктивом. Вона спотворює будь-яке обличчя!

– написала Мадонна.

Кадри Мадонни з Греммі-2023:

Пояснимо, після Греммі-2023 мережею розлетілися фото обличчя Мадонни. Користувачі та преса відзначались не завжди толерантними коментарями про її зовнішній вигляд, порівнювали з персонажем з фільмів жахів та критикували через пластичні операції й зміни у зовнішності, які багатьом здались невдалими.

"Знову я зіштовхнулася з яскравим проявом ейджизму та мізогінії, які просочили наш світ. Світ, який відмовляється поважати жінку старше 45 років і хоче покарати її, якщо вона залишається вольовою, працьовитою та авантюрною".

Я ніколи не просила вибачення ні за свої творчі рішення, ні за те, як я виглядаю чи одягаюсь. І я не починатиму. Мене принижували медіа від початку кар'єри, але я розумію, що все це випробування. Я щаслива стати першопроходцем, щоб усім жінкам після мене було легше найближчими роками,

– додала Мадонна.

Артистка підсумувала, що продовжуватиме підривну поведінку, протистояння патріархату та насолоджуватиметься життям.

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