Днями у Лос-Анджелесі прогриміла 65 церемонія Греммі. Переможця одного з номінацій оголошувала артистка Дженніфер Лопес, яка прийшла на свято разом з чоловіком, Беном Аффлеком.

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Бен Аффлек засумував на Греммі

Подружжя сиділо поруч, але зі світлин та відео помітно, що Бен Аффлек не дуже радий перебуванню на церемонії. Він сидів понурий та засмучений, поки інші знаменитості танцювали та розважались.

У мережі поширилося відео, на якому видно, що Бен каже щось дружині, а та злегка вдаряє його по грудях. Після цього Аффлек вирівняв спину та намагався показати задоволений вигляд. Експерт з читання по губах припустив, що Дженніфер сказала йому: "Перестань, будь привітливим!".

Та всі кадри з Беном Аффлеком уже заполонили мережу. Так актор знову став мемом – про нього не перестають жартувати.

"Бен Аффлек виглядає як будь-який інший хлопець на корпоративі дружини";

"Бен Аффлек виглядає так, начебто краще обрав би кав'ярню";

"Бен Аффлек на Греммі – це я кожного разу перед дзвінком у Zoom";

"Який би у тебе не був поганий день, він точно не такий жалюгідний, як у Бена Аффлека";

"Бен Аффлек перевіряє годинник на стіні";

"Бене, кліпни, якщо з тобою все гаразд";

"Бен Аффлек виглядає так, як кожен чоловік, якого затягнули на дитяче свято для пар".

Цікаво, що будь-яка знаменитість сьогодні може стати "жертвою" користувачів твітера та жартівників. Минулого року під атаку мемів потрапила принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка одягнула зелену сукню для важливого виходу. Та у мережі помітили, що колір вбрання близький до хромакею, тож почали створювати кумедні фото.

Меми про Бена Аффлека: