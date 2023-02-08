64-летняя певица Мадонна продолжает появляться на светских событиях, работать над музыкальной карьерой и появляться в провокативных образах, за что была известна на протяжении популярности. Она стала гостьей Грэмми-2023, объявив победу Сэма Смита и Ким Петрас.
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Мадонна ответила хейтерам
Артистка опубликовала эмоциональное сообщение, в котором призналась, что имела честь представить победителей. Ведь их достижение стало рекордным – Ким Петрас – это первая женщина-трансгендер, получившая золотой граммофон. Мадонна пожаловалась, что вместо привлечения внимания к ее речи на Гремми, СМИ и зрители обсуждали ее лицо.
Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, а именно о благодарности за бесстрашие таких артистов, как Сэм и Ким, многие решили поговорить только о моих фотографиях крупным планом, сделанных фотографом камерой с длинным объективом. Она уродует любое лицо!
– написала Мадонна.
Кадры Мадонны из Грэмми-2023:
"Снова я столкнулась с ярким проявлением эйджизма и мизогинии, которые пропитали наш мир. Мир, который отказывается уважать женщину старше 45 лет и хочет наказать ее, если она остается волевой, трудолюбивой и авантюрной".
Я никогда не извинялась ни за свои творческие решения, ни за то, как я выгляжу или одеваюсь. И я не буду начинать. Меня унижали медиа с начала карьеры, но я понимаю, что все это испытание. Я счастлива стать первопроходцем, чтобы всем женщинам после меня было легче в ближайшие годы,
– добавила Мадонна.
Артистка подытожила, что будет продолжать подрывное поведение, противостояние патриархата и наслаждаться жизнью.
Другие рекорды и курьезы Грэмми-2023
- Исполнительница Бейонсе установила исторический рекорд на нынешней церемонии. Она стала самой награжденной артисткой – на ее счету 88 номинаций и 32 статуэтки. До нее этот статус был у венгерско-британского дирижера Георга Шолти, 20 лет являвшегося рекордсменом с 31 статуэткой.
- Тем временем Бен Аффлек, бывший на Грэмме вместе с женой Дженнифер Лопес, стал мемом после церемонии. На западе он сидел угрюмый и расстроенный, пока другие знаменитости танцевали и развлекались – его кадры стали темой для шуток.