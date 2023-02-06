65 церемонія Греммі відбулась вночі 6 лютого у Лос-Анджелесі. Однією з переможниць стала американська виконавиця Бейонсе, яка не тільки отримала нагороду, але й встановила рекорд.

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Бейонсе встановила рекорд

На церемонії нагородження Бейонсе перемогла в номінації "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" за платівку Renaissance, а також за композицію CUFF IT – у номінації "Найкраща пісня в стилі R&B".

Таким чином Бейонсе здобула 32 нагороду та побила історичний рекорд Греммі, ставши артисткою з найбільшою кількістю нагород. До неї цей статус був в угорсько-британського диригента Георга Шолті, який 20 років був рекордсменом з 31 статуеткою.

У промові Бейонсе подякувала своїй сім'ї та дядькові Джонні, який допомагав їй з кар'єрою ще до популярності. "Я намагаюся не бути надто емоційною. Я намагаюся просто прийняти цю ніч", – казала Бейонсе.

Бейонсе / Фото People

Бейонсе встановила рекорд на Греммі ще два роки тому, коли відзначилась як перша жінка, яка отримала 28 премій Греммі.

Зауважимо, що це не єдиний рекорд Греммі-2023. Сем Сміт і Кім Петрас отримали нагороду за найкраще дуетне або групове виконання за свою пісню Unholy. Петрас – перша трансгендерна жінка, яка отримала золотий грамофон.

Бейонсе повертається на сцену

Американська співачка Бейонсе нещодавно вперше після 4-річної паузи вийшла на сцену. Вона виступила на презентації готельного комплексу Atlantis The Royal в Дубаї. До речі, для одного з образів артистка обрала вбрання від українського бренду FROLOV.

Після цього виступу Бейонсе оголосила про Renaissance World Tour – світове турне, присвячене її новому альбому. У неї запланований 41 концерт по Європі та США.