65 церемонія Греммі відбулась вночі 6 лютого у Лос-Анджелесі. Однією з переможниць стала американська виконавиця Бейонсе, яка не тільки отримала нагороду, але й встановила рекорд.
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Бейонсе встановила рекорд
На церемонії нагородження Бейонсе перемогла в номінації "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" за платівку Renaissance, а також за композицію CUFF IT – у номінації "Найкраща пісня в стилі R&B".
Таким чином Бейонсе здобула 32 нагороду та побила історичний рекорд Греммі, ставши артисткою з найбільшою кількістю нагород. До неї цей статус був в угорсько-британського диригента Георга Шолті, який 20 років був рекордсменом з 31 статуеткою.
У промові Бейонсе подякувала своїй сім'ї та дядькові Джонні, який допомагав їй з кар'єрою ще до популярності. "Я намагаюся не бути надто емоційною. Я намагаюся просто прийняти цю ніч", – казала Бейонсе.
Бейонсе / Фото People
Бейонсе встановила рекорд на Греммі ще два роки тому, коли відзначилась як перша жінка, яка отримала 28 премій Греммі.
Бейонсе повертається на сцену
Американська співачка Бейонсе нещодавно вперше після 4-річної паузи вийшла на сцену. Вона виступила на презентації готельного комплексу Atlantis The Royal в Дубаї. До речі, для одного з образів артистка обрала вбрання від українського бренду FROLOV.
Після цього виступу Бейонсе оголосила про Renaissance World Tour – світове турне, присвячене її новому альбому. У неї запланований 41 концерт по Європі та США.