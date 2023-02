Серед ведучих Греммі-2023 була перша леді США Джилл Байден. Вона склала компанію знаменитостям, серед яких реперка Cardi B та актор Двейн Джонсон. Зірки сяяли на червоних доріжках, хизувалися розкішними образами та забирали заслужені нагороди, повідомляє 24 Канал.

65 церемонія Греммі пройшла у Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі. Цього року не обійшлося без рекордів – Бейонсе стала найбільш номінованою артисткою. У неї 88 номінацій і статус артистки з найбільшою кількістю статуеток – 32. Переможці премії влаштували яскраве шоу наприкінці – у ньому взяв участь Гаррі Стайлз, Сем Сміт та інші тріумфатори.

Українка Таня Муіньо була номінована за найкраще музичне відео для Гаррі Стайлза, але, на жаль, не перемогла. Натомість статуетку здобула Тейлор Свіфт.

Переможці Греммі-2023

Запис року

ABBA – Don’t Shut Me Down

Адель – Easy on Me

Бейонсе – Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock

Doja Cat – Woman

Гаррі Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Steve Lacy – Bad Habit

Альбом року

ABBA – Voyage

Адель – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Бейонсе – Renaissance

Brandi Carlile – In These Silent Days

Coldplay – Music of the Spheres

Гаррі Стайлз – Harry’s House

Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo – Special

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Пісня року

Адель – Easy on Me

Бейонсе – Break My Soul

Bonnie Raitt – Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gayle – ABCDEFU

Гаррі Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Найкращий новий виконавець

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Найкраще сольне попвиконання

Адель – Easy on Me

Bad Bunny – Moscow Mule

Doja Cat – Woman

Гаррі Стайлз – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Steve Lacy – Bad Habit

Найкращий попдует або гурт

ABBA – Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay & BTS – My Universe

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Найкращий традиційний вокальний попальбом

Diana Ross – Thank You

Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…

Michael Bublé – Higher

Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix – Evergreen

Найкращий вокальний попальбом

ABBA – Voyage

Адель – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Гаррі Стайлз – Harry’s House

Lizzo – Special

Найкраще музичне відео

Адель – Easy on Me

BTS – Yet to Come

Doja Cat – Woman

Гаррі Стайлз – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film

Найкращий музичний фільм

Адель – Adele One Night Only

Біллі Айліш – Billie Eilish Live at the O2

Джастін Бібер – Our World

Neil Young & Crazy Horse – A Band a Brotherhood a Barn

Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)

Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story

Найкраща рок-пісня

Brandi Carlile – Broken Horses

Оззі Осборн Featuring Jeff Beck – Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Turnstile – Blackout

The War on Drugs – Harmonia’s Dream

Найкраща реп-пісня

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Повний список переможців шукайте на офіційному сайті Recording Academy.