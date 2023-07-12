64-річна Мадонна після раптової госпіталізації склала заповіт: кому дістанеться її спадок
Джерело:The Sun
Американська співачка Мадонна нещодавно потрапила до реанімації. Зараз вона продовжує лікуватися вдома, проте після цього інциденту артистка серйозно замислилася над тим, що буде після її смерті. Тож, Мадонна склала заповіт.
Зірка детально описала, як хоче розпорядитися спадщиною у 850 мільйонів доларів, а також своїми піснями. Напередодні Мадонна вийшла на зв'язок із фанатами та вперше прокоментувала своє самопочуття.
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Подробицями заповіту Мадонни поділився інсайдер. Цікаво, що співачка категорично проти того, аби після її смерті хтось влаштовував гастрольні тури з її голограмою чи іншими технологіями.
"Вона витратила все своє життя на те, щоб вирішувати питання та підтримувати культурну значущість — і немає жодного шансу, що вона дозволить заплямувати всю свою важку працю", – зізнався інсайдер.
Кому дістанеться спадок Мадонни
Співачка хоче уникнути суперечок та сварок за приголомшливий статок у 850 мільйонів доларів між своїми шістьма дітьми. Тож Мадонна вирішила порівну розділити права на свої пісні між нащадками.
Крім того, зірка не забула й про свого менеджера Гая Осірі. За словами інсайдера, він також отримає певну частку у знак подяки за тривалу сумісну працю з Мадонною.
Нагадаємо, що Мадонна є матір'ю:
- 26-річної Лурдес,
- 22-річного Рокко,
- 17-річного Девіда,
- 16-річної Мерсі Джеймс,
- 10-річних близнючок Естер і Стелли.
Мадонна з дітьми / Фото з її інстаграму
Що відомо про раптову госпіталізацію Мадонни
- 24 червня співачку знайшли непритомною і доставили її до реанімації в лікарню Нью-Йорка. Декілька днів виконавиця провела у відділенні інтенсивної терапії. ЇЇ менеджер повідомив, що вона підхопила бактеріальну інфекцію.
- Потім співачку виписали з лікарні й відновлюватись вона продовжувала вдома. Однак вона відчувала слабкість та її постійно нудило.
- В мережі ходять чутки про те, що Мадонна вживала наркотики під час підготовки до світового турне. Все через те, що їй ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами.
- Днями співачку вперше після реанімації побачили на прогулянці, вона опублікувала допис в інстаграм. Зірка подякувала шанувальникам за підтримку й наголосила, що поступово одужує.