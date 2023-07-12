64-річна Мадонна після раптової госпіталізації склала заповіт: кому дістанеться її спадок

Американська співачка Мадонна нещодавно потрапила до реанімації. Зараз вона продовжує лікуватися вдома, проте після цього інциденту артистка серйозно замислилася над тим, що буде після її смерті. Тож, Мадонна склала заповіт.

Зірка детально описала, як хоче розпорядитися спадщиною у 850 мільйонів доларів, а також своїми піснями. Напередодні Мадонна вийшла на зв'язок із фанатами та вперше прокоментувала своє самопочуття.

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Подробицями заповіту Мадонни поділився інсайдер. Цікаво, що співачка категорично проти того, аби після її смерті хтось влаштовував гастрольні тури з її голограмою чи іншими технологіями.

"Вона витратила все своє життя на те, щоб вирішувати питання та підтримувати культурну значущість — і немає жодного шансу, що вона дозволить заплямувати всю свою важку працю", – зізнався інсайдер.

Кому дістанеться спадок Мадонни

Співачка хоче уникнути суперечок та сварок за приголомшливий статок у 850 мільйонів доларів між своїми шістьма дітьми. Тож Мадонна вирішила порівну розділити права на свої пісні між нащадками.

Крім того, зірка не забула й про свого менеджера Гая Осірі. За словами інсайдера, він також отримає певну частку у знак подяки за тривалу сумісну працю з Мадонною.

Нагадаємо, що Мадонна є матір'ю:

26-річної Лурдес,

22-річного Рокко,

17-річного Девіда,

16-річної Мерсі Джеймс,

10-річних близнючок Естер і Стелли.



Мадонна з дітьми / Фото з її інстаграму

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