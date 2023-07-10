Виконавиця виглядала досить добре. Проте на деяких світлинах, які потрапили в мережу, видно, як артистка спиралася на ліхтарний стовп, коли стояла на пішохідному переході.
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Як виглядала Мадонна на прогулянці
Співачка одягнула спортивні шорти й футболка чорного кольору та білі кросівки Nike з червоними вставками. До образу виконавиця додала масивні сонцезахисні окуляри та капелюх із широкими полями. Волосся співачки було заплетене в дві коси.
Що відомо про стан здоров'я Мадонни
- 24 червня співачку знайшли непритомною і доставили її до реанімації в лікарню Нью-Йорка. Декілька днів виконавиця провела у відділенні інтенсивної терапії. ЇЇ менеджер повідомив, що вона підхопила серйозну бактеріальну інфекцію.
- Потім співачку виписали з лікарні й відновлюватись вона продовжувала вдома. Однак її самопочуття не дуже покращувалося. Вона відчувала слабкість та її постійно нудило.
- В мережі ходять чутки про те, що Мадонна вживала наркотики під час підготовки до світового турне. Все через те, що їй ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами. Втім, слід додати, що його також використовується для купірування гострого септичного шоку в пацієнтів, тому при бактеріальній інфекції лікарі теж могли його використати.