Інформація про наркотики з'явилась через те, що співачці, яка залишалася прикутою до ліжка, ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами. Проте за офіційною інформацією, його використали, бо артистка підхопила серйозну бактеріальну інфекцію.

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Стан здоров'я Мадонни

Виконавиця активно готувалася до світового туру на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри під назвою Celebration. Тож в мережі ходять чутки, що вона могла скористатися допінгом для кращого самопочуття. Зазначимо, турне повинно було розпочатися 15 липня з концерту у Ванкувері, що в Канаді. Втім, ймовірно, його доведеться перенести. Проте поки ні менеджер, ні агент співачки не повідомили про це.

Слід додати, що препарат, який ввели Мадонні також використовується для купірування гострого септичного шоку в пацієнтів, тому при бактеріальній інфекції його теж могли використати.

Нагадаємо, 24 червня Мадонну знайшли непритомною і доставили її до реанімації в лікарню Нью-Йорка. Декілька днів виконавиця провела у відділенні інтенсивної терапії. Через деякий час Мадонну виписали з лікарні й відновлюватись вона продовжує вдома. Однак її самопочуття не дуже покращилося. Вона відчуває слабкість. Окрім цього, її постійно нудить.