Співачка, яка підхопила серйозну бактеріальну інфекцію, все ще залишається прикутою до ліжка. Вона відчуває слабкість. Окрім цього, її постійно нудить.

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Що відомо про стан здоров'я Мадонни

Близьке оточення співачки повідомило, що хвороба продовжує руйнувати організм артистки. Ймовірно, їй доведеться перенести світове турне Celebration Greatest Hits до 40-річчя кар'єри, яке повинно було розпочатися 15 липня з концерту у Ванкувері, що в Канаді.

Відомо, що виконавиця тривалий час приховувала, що погано почувається. Вона дуже хоче, щоб всі концерти тривали за планом. Втім, поки ні менеджер, ні агент не прийняли остаточне рішення щодо перенесення туру.

Зазначимо, наразі точний діагноз співачки ніхто не повідомляє.

Нагадаємо, в суботу 24 червня Мадонну знайшли непритомною і доставили її до реанімації в лікарні Нью-Йорка. Поруч з матір'ю була її старша донька Лурдес Леон. Декілька днів виконавиця провела у відділенні інтенсивної терапії.

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