Зірка детально описала, як хоче розпорядитися спадщиною у 850 мільйонів доларів, а також своїми піснями. Напередодні Мадонна вийшла на зв'язок із фанатами та вперше прокоментувала своє самопочуття.
Цікаво Енріке Іглесіас таємно одружився з росіянкою після 20 років стосунків
Подробицями заповіту Мадонни поділився інсайдер. Цікаво, що співачка категорично проти того, аби після її смерті хтось влаштовував гастрольні тури з її голограмою чи іншими технологіями.
"Вона витратила все своє життя на те, щоб вирішувати питання та підтримувати культурну значущість — і немає жодного шансу, що вона дозволить заплямувати всю свою важку працю", – зізнався інсайдер.
Кому дістанеться спадок Мадонни
Співачка хоче уникнути суперечок та сварок за приголомшливий статок у 850 мільйонів доларів між своїми шістьма дітьми. Тож Мадонна вирішила порівну розділити права на свої пісні між нащадками.
Крім того, зірка не забула й про свого менеджера Гая Осірі. За словами інсайдера, він також отримає певну частку у знак подяки за тривалу сумісну працю з Мадонною.
Нагадаємо, що Мадонна є матір'ю:
- 26-річної Лурдес,
- 22-річного Рокко,
- 17-річного Девіда,
- 16-річної Мерсі Джеймс,
- 10-річних близнючок Естер і Стелли.
Мадонна з дітьми / Фото з її інстаграму
Що відомо про раптову госпіталізацію Мадонни
- 24 червня співачку знайшли непритомною і доставили її до реанімації в лікарню Нью-Йорка. Декілька днів виконавиця провела у відділенні інтенсивної терапії. ЇЇ менеджер повідомив, що вона підхопила бактеріальну інфекцію.
- Потім співачку виписали з лікарні й відновлюватись вона продовжувала вдома. Однак вона відчувала слабкість та її постійно нудило.
- В мережі ходять чутки про те, що Мадонна вживала наркотики під час підготовки до світового турне. Все через те, що їй ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами.
- Днями співачку вперше після реанімації побачили на прогулянці, вона опублікувала допис в інстаграм. Зірка подякувала шанувальникам за підтримку й наголосила, що поступово одужує.