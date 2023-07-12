Зірка детально описала, як хоче розпорядитися спадщиною у 850 мільйонів доларів, а також своїми піснями. Напередодні Мадонна вийшла на зв'язок із фанатами та вперше прокоментувала своє самопочуття.

Цікаво Енріке Іглесіас таємно одружився з росіянкою після 20 років стосунків

Подробицями заповіту Мадонни поділився інсайдер. Цікаво, що співачка категорично проти того, аби після її смерті хтось влаштовував гастрольні тури з її голограмою чи іншими технологіями.

"Вона витратила все своє життя на те, щоб вирішувати питання та підтримувати культурну значущість — і немає жодного шансу, що вона дозволить заплямувати всю свою важку працю", – зізнався інсайдер.

Кому дістанеться спадок Мадонни

Співачка хоче уникнути суперечок та сварок за приголомшливий статок у 850 мільйонів доларів між своїми шістьма дітьми. Тож Мадонна вирішила порівну розділити права на свої пісні між нащадками.

Крім того, зірка не забула й про свого менеджера Гая Осірі. За словами інсайдера, він також отримає певну частку у знак подяки за тривалу сумісну працю з Мадонною.

Нагадаємо, що Мадонна є матір'ю:

26-річної Лурдес,

22-річного Рокко,

17-річного Девіда,

16-річної Мерсі Джеймс,

10-річних близнючок Естер і Стелли.



Мадонна з дітьми / Фото з її інстаграму

Що відомо про раптову госпіталізацію Мадонни