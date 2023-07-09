Останній допис, який співачка виставляла у соцмережі був опублікований 29 червня 2022 року. Фанати дуже зраділи поверненню артистки.

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Гайтана вийшла на зв'язок

На кадрах, які виконавиця розмістила у своєму інстаграм можна побачити, як вона з 5-річною донькою Сапфір-Ніколь та чоловіком Алексом Смартом весело позують на камеру. На іншому фото Гайтана з донькою усміхаються на тлі парку атракціонів.

Для перегляду фото гортайте направо:

Зазначимо, де саме зараз перебуває співачка невідомо.

Реакція соцмереж

Шанувальники дуже раді поверненню співачки. Вони з нетерпінням чекають її на сцені:

"Ви для мене назавжди номер один на нашій сцені. Дякую за ваші пісні. Творіть, надихайте, будьте щасливі";

"Гайтаночко, нарешті я вас бачу. Сумую і мрію потрапити на ваш концерт";

"Як приємно бачити вас з сім'єю. Коли буде змога і натхнення, повертайтесь на сцену в Україну, ми вас дуже чекаємо";

"Мрію про ваш концерт. Повертайтесь вже на сцену";

"Які ви гарні";

"Раді вас бачити. З поверненням в інстаграм";

"Гайтаночко, ми всі скучили за твоїм голосом".

До слова, нещодавно вийшло довгоочікуване інтерв'ю з Олегом Винником, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже півтора року не виходив на зв'язок. Як виявилось, він виїхав до Німеччини 26 лютого 2022 року. Там співак лікується від рідкісного захворювання, яке поки не хоче розголошувати. Відомо лише те, що на таке в Німеччині хворіють лише 2 % населення.