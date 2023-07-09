Информация о наркотиках появилась из-за того, что певице, которая оставалась прикованной к кровати, ввели препарат, используемый при передозировке наркотическими веществами. Однако, по официальной информации, его использовали, потому что артистка подхватила серьезную бактериальную инфекцию.

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Состояние здоровья я Мадонны

Исполнительница активно готовилась к мировому туру в честь 40-летия своей музыкальной карьеры под названием Celebration. Так что в сети ходят слухи, что она могла воспользоваться допингом для лучшего самочувствия. Отметим, турне должно было начаться 15 июля с концерта в Ванкувере в Канаде. Но, возможно, его придется перенести. Однако пока ни менеджер, ни агент певицы не сообщили об этом.

Следует добавить, что препарат, который ввели Мадонне, также используется для купирования острого септического шока у пациентов, поэтому при бактериальной инфекции его тоже могли использовать.

Напомним, 24 июня Мадонну нашли без сознания и доставили ее в реанимацию в больницу Нью-Йорка. Несколько дней исполнительница провела в отделении интенсивной терапии. Через некоторое время Мадонну выписали из больницы, и восстанавливаться она продолжает дома. Однако ее самочувствие не очень улучшилось. Она ощущает слабость. Кроме этого, ее постоянно тошнит.