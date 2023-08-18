Подруга Мадонни показала чесне фото 65-річної співачки: як вона виглядає без фотошопу
Джерело:Маха Дахіл Джексон
16 серпня американській співачці Мадонні виповнилося 65 років. Подруга привітала її з днем народження та показала чесне фото зірки без фільтрів.
Американська співачка Мадонна відсвяткувала день народження 16 серпня. Легенді виповнилося 65 років.
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Як виглядає Мадонна без фільтрів
Зі святом Мадонну привітала її подруга та агентка Маха Дахіл. Вона опублікувала спільне фото з артисткою.
З днем народження, моя дорога сестро, "наречена, що вийшла заміж за здивування". Я дорожу тобою,
– звернулась вона до зірки.
Маха Дахіл опублікувала фото з Мадонною без фільтрів та фотошопу. Співачку часто ловили на тому, що вона занадто ретушує світлини у своєму інстаграмі. Та на цьому кадрі видно, як справді зірка виглядає у 65.
Мадонна на фото зображена у чорно-білому смугастому вбранні та з рукавичками з пір'ям. Вона доповнила образ аксесуарами та вечірнім макіяжем.
Мадонна з подругою / Фото з інстаграму Махи Дахіл Джексон
Мадонна перенесла госпіталізацію
- У червні Мадонна потрапила до реанімації через бактеріальну інфекцію. Її знайшли непритомною вдома. Через хворобу зірка була змушена відкласти світовий тур. Вона провела декілька днів у відділені інтенсивної терапії, бувши прикутою до ліжка.
- Згодом Мадонна повернулась додому, але й там її самопочуття було не найкращим. З часом її побачили на прогулянці. У липні вона вперше вийшла на зв'язок та подякувала за молитви й підтримку фанів.
- Після важкого захворювання Мадонна склала заповіт. Вона виступила проти того, щоб хтось влаштовував тури з її голограмами. Також співачка хоче порівну між своїми шістьма дітьми розділити статок у 850 мільйонів доларів.