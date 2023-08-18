Американская певица Мадонна отметила день рождения 16 августа. Легенде исполнилось 65 лет.

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Как выглядит Мадонна без фильтров

С праздником Мадонну поздравила ее подруга и агент Маха Дахил. Она опубликовала совместное фото с артисткой.

С днем рождения, моя дорогая сестра, "невеста, вышедшая замуж за удивление". Я дорожу тобой,

– обратилась она к звезде.

Маха Дахил опубликовала фото с Мадонной без фильтров и фотошопа. Певицу часто ловили на том, что она слишком ретуширует фотографии в своем инстаграме. Но на этом кадре видно, как звезда выглядит в 65.

Мадонна на фото изображена в черно-белом полосатом наряде и перчатках с перьями. Она дополнила образ аксессуарами и вечерним макияжем.



Мадонна с подругой / Фото из инстаграма Махи Дахил Джексон

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