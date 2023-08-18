Американская певица Мадонна отметила день рождения 16 августа. Легенде исполнилось 65 лет.
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Как выглядит Мадонна без фильтров
С праздником Мадонну поздравила ее подруга и агент Маха Дахил. Она опубликовала совместное фото с артисткой.
С днем рождения, моя дорогая сестра, "невеста, вышедшая замуж за удивление". Я дорожу тобой,
– обратилась она к звезде.
Маха Дахил опубликовала фото с Мадонной без фильтров и фотошопа. Певицу часто ловили на том, что она слишком ретуширует фотографии в своем инстаграме. Но на этом кадре видно, как звезда выглядит в 65.
Мадонна на фото изображена в черно-белом полосатом наряде и перчатках с перьями. Она дополнила образ аксессуарами и вечерним макияжем.
Мадонна с подругой / Фото из инстаграма Махи Дахил Джексон
Мадонна перенесла госпитализацию
- В июне Мадонна попала в реанимацию из-за бактериальной инфекции. Ее нашли без сознания дома. По болезни звезда была вынуждена отложить мировой тур. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, будучи прикованной к постели.
- Впоследствии Мадонна вернулась домой, но и там ее самочувствие было не самым лучшим. Со временем ее увидели на прогулке. В июле она впервые вышла на связь и поблагодарила за молитвы и поддержку фанатов.
- После тяжелого заболевания Мадонна составила завещание. Она выступила против того, чтобы кто-нибудь устраивал туры с ее голограммами. Также певица хочет поровну между своими шестью детьми разделить состояние в 850 миллионов долларов.