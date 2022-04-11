Мабуть, щось відбулося в голові, – Маша Єфросиніна зізналася, чи спілкується з рідними з Криму

Телеведуча Маша Єфросиніна народилася й виросла в Криму. Вона вивезла маму з Керчі, але там залишилися її родичі. Як з'ясувалося, вони підтримують війну, яку Путін розв'язав в Україні, адже не пишуть і не дзвонять зірці.

Незаконна окупація Криму стала для Маші Єфросиніної болісним ударом. У рідному місті Керч вона не була з 2014 року, але підтримувала стосунки з ріднею, яка залишилася там. Так було до 24 лютого 2022-го, до того, як Росія пішла на Україну з повномасштабною війною.

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Маша Єфросиніна про родичів з Криму

Я з ними не спілкуюся, вони ні разу не написали мені, не подзвонили. Про що мені з ними спілкуватися?

– емоційно висловилася Маша Єфросиніна.

Вона додала, що має рідних і в Росії, її дядько живе в Санкт-Петербурзі. Більш як 40 днів він мовчав, а днями сам зателефонував зі словами, що йому шкода. Щоправда, не Маші Єфросиніній, яка активно й всюди засуджує Росію за війну, а її сестрі Лізі.

"Вчора моя сестра мені сказала, що наш дядько, рідний брат нашого тата, написав, що йому дуже шкода. Він живе в Пітері. На шостий тиждень щось відбулося в голові, мабуть", – поділилася телезірка.

Повне інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн

Як український шоу-біз спілкується з рідними з Росії