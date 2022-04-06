38-річна Джамала втекла з Києва після перших вибухів вранці 24 лютого. Зірка так перелякалася, що поїхала, в чому була, – у спортивному костюмі, а з собою взяла лише дітей і документи. Тож її дратують усі, хто не вірить у страшні реалії, які Росія принесла в Україну.

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Джамала про родичів з Росії

Співачка усвідомлює, що росіян, так само як і її рідних кримчан, зомбують, їм постійно погрожують. Тому з родичами, що живуть на Росії, вона спілкується особисто й розповідає те, що пережила сама.

Я намагаюся розмовляти з родичами, які живуть у Росії, дуже обережно пояснюю всю ситуацію. Окей, ви не вірите ЗМІ. Я вам кажу. Я їхала з дітьми, і переді мною пролетіла ракета. Я зранку виїхала, тому що прокинулася від звуку бомби. Я сама собі це придумала?

– емоційно заявила Джамала.

Щоправда, не відомо, чи вірять її словам рідні, чи ні. Цього зірка не уточнила.