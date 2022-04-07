Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що протягом тижня зверталась до росіян, зокрема, і своїх знаменитих колег. Вона поділилась, що використовувала практично всі ресурси для звернень.

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Російські зірки відповідали Єфросиніній

Маша Єфросиніна розповіла, як росіяни реагували на її заклики виходити на мітинги. Зірка вирішила не називати імен російських знаменитостей, які їй відповідали.

"Я не зможу назвати імена, бо вони дійсно на колінах майже просили. Мені написали кілька відомих ютуберів, таких відомих, що там по кілька мільйонів підписників, вони шалено популярні в аудиторії 18+. Вони написали щось на кшталт: "Машо, ви дійсно вірите, якщо виходити на вулиці, ми щось змінимо? Ви не розумієте, нами править маразматик. Нас просто всіх повбивають", – зізналась телеведуча.

Маша Єфросиніна додала, що згодом зрозуміла, що її відео нічого не змінюють. Однак вона вирішила різко не відступати й продовжувати записувати емоційні ролики, бо її досі все-таки дивляться росіяни.

Зауважимо, Олексій Дурнєв також мав змогу спілкуватися з російськими зірками. Коли ті писали повідомлення, після перегляду блогером одразу ж видаляли листування.

Також Маша Єфросиніна зізналась, що у коментарях стикається з шаленою хвилею хейтерів. Вони погрожують розправою не тільки їй, але й сину ведучої: "Вони всі бажали моєму синові кастрації кислотою...".