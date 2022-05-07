Война расставила все точки над "и" и показала настоящие лица людей. Так, многие украинцы разорвали все связи с родственниками из России. Одни просто забыли их номера, другие пытались достучаться. В числе последних и Наталья Могилевская.
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Наталья Могилевская о диалоге с братом из России
У 46-летней певицы в России живут родные. Она общалась с братом, однако тот не верил никаким ее аргументам и даже видео – реальным кадрам из Украины.
Довольно тяжело было с ними разговаривать. Мой брат говорил мне: "А какого года это видео? Что ты мне присылаешь?" Пропаганда очень мощная, профессиональная, поэтому люди действительно зомбированы. За два месяца войны только слепой, глухой и тупой не понял, что происходит,
– заявила Наталья Могилевская.
Она убеждена, что в железном занавесе, который построил Кремль, "достаточно дырочек, чтобы здравомыслящий человек мог все взвесить и иметь свое мнение". Очевидно, ее родственники не такие, потому что всех россиян она считает врагами Украины.
"Сегодня в стране война, действуют законы военного времени. Сегодня наш враг – это Россия, все. Не может быть другой позиции. Какие-то другие позиции – государственная измена", – резко высказалась Могилевская.
Наталья Могилевская / Скриншот с видео
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Кто из украинских звезд больше не общается с родными из России
- Экс-гастролер Иван Дорн не поддерживает связь с родными из Башкирии. За более чем два месяца войны они ни разу не позвонили, поэтому он "поставил крест почти на всех людях в России".
- Ведущий Григорий Решетник отрекся от крестной из России. Та позвонила его маме со словами: "Вам так и надо". Более того, ее сыновья служат в российской армии и могут бомбить Украину.
- Певица Камалия не хочет общаться с тетей из Москвы, потому что она думает, что "бандеровцы и нацисты убивают русскоговорящих".
- Лидер группы ONUKA Ната Жижченко признается, что двоюродные братья и сестры прекратили для нее существовать в первые два-три дня войны.