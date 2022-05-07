Война расставила все точки над "и" и показала настоящие лица людей. Так, многие украинцы разорвали все связи с родственниками из России. Одни просто забыли их номера, другие пытались достучаться. В числе последних и Наталья Могилевская.

Читайте также 74-летняя Нина Матвиенко со слезами встречала дочь и внучек на вокзале в Германии: видео

Наталья Могилевская о диалоге с братом из России

У 46-летней певицы в России живут родные. Она общалась с братом, однако тот не верил никаким ее аргументам и даже видео – реальным кадрам из Украины.

Довольно тяжело было с ними разговаривать. Мой брат говорил мне: "А какого года это видео? Что ты мне присылаешь?" Пропаганда очень мощная, профессиональная, поэтому люди действительно зомбированы. За два месяца войны только слепой, глухой и тупой не понял, что происходит,

– заявила Наталья Могилевская.

Она убеждена, что в железном занавесе, который построил Кремль, "достаточно дырочек, чтобы здравомыслящий человек мог все взвесить и иметь свое мнение". Очевидно, ее родственники не такие, потому что всех россиян она считает врагами Украины.

"Сегодня в стране война, действуют законы военного времени. Сегодня наш враг – это Россия, все. Не может быть другой позиции. Какие-то другие позиции – государственная измена", – резко высказалась Могилевская.

Наталья Могилевская / Скриншот с видео

К теме Андрей Бедняков рассказал, что с его родственниками из России и где они сейчас

Кто из украинских звезд больше не общается с родными из России