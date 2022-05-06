Чимало людей через війну посварилися з родичами з Росії, оскільки ті підтримують політику Путіна. Ведучому Андрію Бєднякову пощастило, адже його рідні свідомі.

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Родичі Бєднякова покинули Росію

Родина Андрія чимало натерпілася від російських окупантів. У Маріуполі тривалий час перебували його мама та сестра. Через постійні обстріли у мами ведучого різко погіршилося здоров'я, врятувати її не вдалося. Рідні Бєднякова, які проживали в Росії, виїхали з країни-агресорки.

Ми спілкуємося. Вони поїхали звідти,

– повідомив Андрій.

Ведучий додав, що в Росії залишаються деякі його друзі, яких він досі може назвати близькими друзями.

Інтерв'ю Андрія Бєднякова: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетник повідомив, що через війну назавжди перестав спілкуватися з хрещеною, яка живе в Росії. Сама жінка родом з Миколаївської області, яка страждає від обстрілів російських військ. Вранці 24 лютого вона надіслала мамі ведучого повідомлення зі словами: "Ну що? Напросилися?! Так вам і треба! Зараз вас виховуватимемо".