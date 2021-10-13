Люблю тебе, Ксю, – Олександр Еллерт влаштував романтичний сюрприз для Ксенії Мішиної

Останнім часом у стосунках між переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом і її героїнею Ксенією Мішиною триває криза. Та гуморист усілякими способами намагається покращити відносини. Днями він підготував для коханої романтичний сюрприз.

Автор "Кварталу 95" в інстаграм-сторіз поділився всіма деталями романтичного вчинку. Він спробував втілити одну з мрій коханої.

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Сюрприз для Ксенії Мішиної

Олександр розповів, що ще під час зйомок "Холостячки" Ксенія Мішина зізналась про одне зі своїх бажань. Однак тоді він не зміг втілити його в життя.

Ще в "Холостячці" Ксю сказала: "Я так хочу, щоб свічками було написало "Люблю тебе!" і щоб з якогось балкону це все було видно",

– написав чоловік.



Сюрприз для Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіз

Еллерт вирішив не шукати балкон, а влаштувати прогулянку вертольотом. Та оскільки він боїться висоти, це завдання було для нього з додатковою складністю.

Гуморист розповів акторці, що їхній політ – рекламна зйомка, щоб здійснити ефект сюрпризу. Коли зірки піднялися в небо, на землі розставляли скляні колби зі свічками у формі напису "Люблю тебе, Ксю".

Для Ксю це була історія, що ми просто політаємо, типу реклама вертолітного майданчика. А насправді внизу дівчата з декор-студії просто як мурашник під крики "скоріше" розставляли ці колби, тому що у них було всього хвилин 15,

– зауважив Олександр Еллерт.



Сюрприз для Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом пара приземлилась, а Олександр Еллерт показав, як Ксенія Мішина радіє й бігає серед свічок з букетом квітів.



Сюрприз для Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіз

Наприкінці Олександр Еллерт додав, що він з акторкою прийняв рішення рідше з'являтися разом у сторіз. Та це не означатиме, що пара знову розірвала стосунки.

Розставання та примирення Еллерта й Мішиної