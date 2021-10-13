Дантес і Дорофєєва за час стосунків пройшли чимало випробувань. Однак їм вдається зберігати тепло та кохання один до одного. Закохані завжди розуміють та підтримують.

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Дантес про Надю Дорофєєву та спільних дітей

Володимир зізнався, що Надя – найближча людина для нього зараз. Вже понад 10 років вони постійно разом, пройшли чимало етапів.

Я не розумію, як можна існувати без неї. Це дуже дивно, якщо її не буде поруч. Надя – це я, а я – це Надя,

– зазначив чоловік.

Подружжя не проти дітей, однак постійні запитання про нащадків вже набридли: "Я не проти дітей. І Надя не проти дітей. Деякі люди кажуть: "А ви думаєте лише про себе". Так! В цьому і є сенс життя. Я думаю про себе, про Надю, про наших батьків. Суспільство пропонує мені терміново створити ще якусь людину, щоб думати й про неї".

Зараз Володимир насолоджується життям, у якому може дозволити собі майже все, а також допомагати іншим. Хоча й нереалізованих планів наразі є чимало: "Я хочу жити безтурботно. Коли кажу "я", то маю на увазі себе та Надю, бо ми одне ціле. Дуже хотів би сподіватися і вірити в те, що через 10 років ми житимемо так, як нам хочеться. Це найголовніше".

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