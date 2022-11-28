Музикант Сергій Міхалок, лідер гурту "Ляпис Трубецкой", разом з колективом переспівав ще одну композицію BRUTTO українською мовою. Це пісня "Гарри", яка вийшла у 2015 році.

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"Ляпис Трубецкой" переклали ще одну пісню

Пісню "Гаррі" з російською на українську переклав письменник, поет і волонтер Сергій Жадан. "Ляпис Трубецкой" також презентував кліп на оновлений трек – у відео знялась родина Сергія Міхалка.

У 2015 році Міхалок розповідав, що у пісні розповідає про звичайного хлопця, який захищає своїх рідних від диких собак. Після 24 лютого цього року трек "Гарри" набув нового сенсу.

"Ляпис Трубецкой" – "Гаррі": дивіться відео онлайн

Вже не перша перекладена пісня

У липні "Ляпис Трубецкой" переспівав легендарну пісню "Воїни світла" українською мовою. Її також перекладав з російської Сергій Жадан. Кліп на оновлений хіт знімався у Талліні.

Можливо, Сергій Міхалок продовжить перекладати свої легендарні пісні з російської на українську. Цікаво, що на такий крок українські зірки не зважуються: