Сергій Міхалок та гурт "Ляпис Трубецкой" перевипустили пісню "Воины света" зі змінами. Тепер культовий трек вийшов українською мовою.
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"Ляпис Трубецкой" переклали "Воїнів світла"
Колектив повідомив, що переклад слів на українську мову здійснив поет і письменник Сергій Жадан. Також у пісні трохи змінилося аранжування.
"Ляпис Трубецкой" випустив і кліп на "Воїнів світла". У ньому знявся Сергій Міхалок разом із сім'єю. Саме відео знімали у Талліні.
Історія пісні "Воины света"
- Трек російською мовою входить до альбому "Матрешка", який вийшов у 2014 році. На цю пісню створили одразу два кліпи. Перший був неофіційним – у ньому показали кадри з Революції Гідності. Так композиція стала неофіційним гімном Євромайдану.
- Через кілька днів "Ляпис Трубецкой" випустили вже офіційний кліп.