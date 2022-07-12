Сергій Міхалок та гурт "Ляпис Трубецкой" перевипустили пісню "Воины света" зі змінами. Тепер культовий трек вийшов українською мовою.

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"Ляпис Трубецкой" переклали "Воїнів світла"

Колектив повідомив, що переклад слів на українську мову здійснив поет і письменник Сергій Жадан. Також у пісні трохи змінилося аранжування.

"Ляпис Трубецкой" випустив і кліп на "Воїнів світла". У ньому знявся Сергій Міхалок разом із сім'єю. Саме відео знімали у Талліні.

Додамо, Сергій Міхалок із гуртом їздить Європою та збирає кошти на благодійних концертах. На початку березня він жорстко звертався до білорусів. Музикант зазначав, що вони не змогли захистити країну, якщо дозволили владі пускати ракети й танки з їхніх територій.

Історія пісні "Воины света"