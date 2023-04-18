Раніше артист перенс тур Європою на початку березня через проблеми зі здоров'ям. Тоді у команді Данилка вперше прокоментували його хворобу.

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Зараз же до цього не причетне здоров’я співака. Тур перенесли через питання виїзду артистів за кордон.

Ми маємо велику команду, не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду,

– пояснили у пресслужбі.

Андрій Данилко розповів, що він у такій ситуації вперше. "Ми 4 дні просиділи на валізах. Але оскільки тур був анонсований ще рік тому, були інші правила виїзду за кордон. Нас 26 людей, ми не втсигли зробити всі документи. Це не моя вина, але я прошу вибачення. Такий зараз час, в країні війна", – сказав він у відео.

У пресслужбі артиста наголосили, що всі квитки залишаються дійсними на нові дати, які оголосять пізніше.

Зазначимо, що 14 березня міністр культури Олександр Ткаченко оголосив, що українським артистам таки дозволять виступати за кордоном. Але вимоги щодо цих поїздок стануть жорсткішими.

Кого з артистів випускатимуть з України

Ткаченко зазначив, що діячі культури, які хочуть виїхати за кордон, мають надати:

підтвердження, що в їхніх організаціях проводять військовий облік;

контракти, де сказано, для чого вони їдуть;

звіти за підсумками поїздки;

І навіть з цими документами виїзд можуть дозволити лише на 60 днів.