Українка поділилась, що чекала від неї хоча б приватних вибачень, які б не почули камери чи організатори. Але вона цього не зробила. Ба більше, росіянка одягала костюм російської імператриці та просила зробити з нею дружнє фото, бо цього хотіли організатори. Вікторія була шокована та неприємно вражена такою нахабністю Анни Ліннікової.

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Ви знаєте, я сподівалася. Я вірю в людей. Я хотіла від неї почути хоча б тет-а-тет: "Вибач. Вибач за те, що робить моя країна, я не підтримую війну". А вона підійшла і єдине, що мені сказала: "Я хочу зробити з тобою friendly-фото, бо мій оргкомітет сказав, що це було б класно". Уявіть цинізм ситуації. Я не очікувала, що у неї вистачить сміливості сказати на весь світ, але хоча б мені вона могла сказати,

– каже Вікторія.

"Якби росіянка сказала, що не підтримує війну, яку розв’язав Путін, не підтримує вбивства, то це була б одна історія. Але вона просто мовчала. Йти проти системи – страшно. Але якщо ти хочеш змінити світ на краще, то ти маєш це робити", – продовжила вона.



Анна Ліннікова на конкурсі "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграму росіянки

На питання, чому оргкомітет не згадував про війну на сцені "Міс Всесвіт" та не дав Вікторії майданчик для засудження Росії, вона думає, що не хотіли спровокувати булінг проти неї та росіянки.

"Росіянка взагалі нічого не говорила про війну. Нічого. Жодного питання до неї не було про агресію її країни. Жодного. Можливо, вони не хотіли спровокувати булінг мене чи російської учасниці. Тому що "Міс Всесвіт" позиціонує себе як платформа, що дає голос кожній дівчині. Як використала цю платформу Росія? Ніяк. Вони демонстрували сукню Російської імперії і червоний колір. Мені говорили, що, можливо, росіянці було страшно. Але мені не страшно було вмерти під ракетами й не страшно говорити відкрито про війну", – переконана модель.

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Дівчина навела аналогію стосовно росіян, коли люди дивляться, як при ній когось вбивають, а вони нічого не роблять і мовчать. От такою, на її думку, була Анна.

Ти не можеш мовчки спостерігати, як вбивають людей, поза політикою ти чи ні. Кожна людина, яка має в собі щось людське, не може мовчати, бо це ненормально. Якщо ти мовчиш, то як ти можеш зупинити війну?

– зауважує Вікторія.