Конкурс "Міс Всесвіт 2022" уже минув, але обговорення після нього не стихають. Зокрема, захід, який проходив у США, продовжують критикувати через те, що до конкурсу допустили росіянку Анну Ліннікову.

До теми "Порадувала себе": росіянка побігла купувати айфон після поразки на "Міс Всесвіт 2022"

Росіянка показала середній палець під час дефіле

Представниця країни-терористки не лише бігала за іншими учасницями та просила зробити фото, але й поводилась як жертва поза камерами. Схоже, що й перед суддями та глядачами Анна Ліннікова не посоромилась продемонструвати зневажливість.

На відео потрапив момент з дефіле купальників, що відбувся під час Preliminary Competition. Анна Ліннікова вийшла на сцену в блакитному бікіні та накидкою, де була намальована жар-птиця. Підкидуючи тканину, дівчина показала середній палець, ймовірно, навмисно.



Ліннікова показала середній палець під час дефіле / Скриншот з відео

Додамо, що Анна Ліннікова у своїх соцмережах ділилась думками щодо конкурсу. Вона писала, що "багато що зрозуміла" і здобула "непростий досвід". Про нього вона планує розповісти згодом. Ймовірно, традиційно скаржитиметься на "русофобію" та вигадуватиме казки про погане ставлення.

Дефіле Ліннікової: відео

Участь росіянки у "Міс Всесвіт"

Анну Ліннікову допустили до конкурсу, найбільш імовірно, тому, що США видали їй візу. Це сталось попри публічну критику, обурення в мережі та спроби української делегації працювати над дискваліфікацією Росії.

На конкурсі національних костюмів Анна Ліннікова вийшла у бордовому вельветовому вбранні з камінням під назвою "Корона російської імперії", не соромлячись демонструвати імперські замашки навіть на конкурсах краси.

Як розповіла президентка "Міс Україна Всесвіт", поведінка "Міс Росії" була на конкурсі "огидною". Ліннікова бігала за іншими учасниками, просячи фото, називала інших расистами та ображала конкурсанток.