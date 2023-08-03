Вперше після пологів: акторка Ліндсі Лохан показала рідкісне фото, як виглядає зараз

Голлівудська акторка Ліндсі Лохан декілька тижнів тому народила первістка. Відтак вперше після пологів зірка опублікувала фото, на якому видно, як вона зараз виглядає. Знаменитість відкрита до своїх підписників, тож показалася зовсім без макіяжу та в післяпологовій білизні.

Ліндсі пояснила, що народження дитини для неї – найбільше щастя у світі. В коментарях під фото шанувальники зауважили, що акторці личить бути мамою. Відтак вона має чудовий вигляд.

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Ліндсі Лохан показала перше фото після пологів

Актриса виставила фото в дзеркалі. Вона сфотографувалася на тлі світлої кімнати. Зірка з'явилась на фото без макіяжу. Вона позувала в ніжно-м'ятній приталеній майці та сірих шортах із високою талією.

Я так пишаюся тим, що це тіло змогло досягти за ці місяці вагітності та відновлення. Народження дитини – найбільше щастя у світі,

– зазначила знаменитість.

Реакція шанувальників

В коментарях фани написали безліч приємних слів акторці:

"Ти класна мама";

"Ти будеш такою чудовою мамою";

"Прекрасна мама";

"Ти маєш чудовий вигляд";

"Ви неймовірна".

Нагадаємо, в липні цього року Ліндсі Лохан вперше стала мамою. Для голлівудської акторки та її чоловіка – арабського фінансиста Бадера Шаммаса ця дитина є дуже довгоочікуваною та бажаною. Навесні акторка розповіла про вагітність та зізналася, що почувається дуже щасливою. Подружжя вже розсекретило ім'я сина. Хлопчика назвали дуже незвично – Луай, що в перекладі з арабської означає "захисник". Однак наразі в мережі немає світлин малюка, тож прихильники нетерпляче чекають, коли зіркова матуся покаже свого первістка.