Виконавець, який нещодавно прокоментував скандал з лейблом Papa music, виставив інстаграм-сторіс з інтригуючим текстом.

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Wellboy показався з дівчиною

Артист зробив репост сторіс Яни Савченко. Співак та стилістка зробили спільне фото в дзеркалі. Вони позували у ліфті. До того ж на фото видно, як Антон ніжно обійняв дівчину за таз.

Дім,

– лаконічно написала під фото Яна.



Wellboy з дівчиною / скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, виконавець нечасто розповідає про особисте життя в соцмережах. Раніше він зізнався, що отримує багато повідомлень від дівчат. Але ще не готовий до серйозних стосунків. Антон тоді додав, що навмисне з дівчатами не знайомиться: "Ні, я звик, що це якось все відбувається само собою".

До слова, днями українська співачка Слава Камінська вперше показала нового бойфренда. На світлині повністю не видно обличчя чоловіка, однак можна побачити, що він має бороду. "Подобаються їй, бл*ть, погані хлопці," – написала під фото артистка.