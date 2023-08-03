Линдси объяснила, что рождение ребенка для нее – самое большое счастье в мире. В комментариях под фото поклонники заметили, что актрисе подходит быть мамой. Следовательно, она выглядит прекрасно.

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Линдси Лохан показала первое фото после родов

Актриса выставила фото в зеркале. Она сфотографировалась на фоне светлой комнаты. Звезда появилась на фото без макияжа. Она позировала в нежно-мятной обтягивающей майке и серых шортах с высокой талией.

Я так горжусь тем, что это тело смогло добиться за эти месяцы беременности и восстановления. Рождение ребенка – самое большое счастье в мире,

– отметила знаменитость.

Реакция поклонников

В комментариях фаны написали множество приятных слов актрисе:

"Ты классная мама";

"Ты будешь такой замечательной мамой";

"Прекрасная мама";

"У тебя прекрасный вид";

"Вы невероятна".

Напомним, в июле этого года Линдси Лохан впервые стала мамой. Для голливудской актрисы и ее мужа – арабского финансиста Бадера Шаммаса этот ребенок очень долгожданный и желанный. Весной актриса рассказала о беременности и призналась, что чувствует себя очень счастливой. Супруги уже рассекретили имя сына. Мальчика назвали очень необычно – Луай, что в переводе с арабского означает "защитник". Однако пока в сети нет фотографий малыша, поэтому поклонники нетерпеливо ждут, когда звездная мамочка покажет своего первенца.