Линдси объяснила, что рождение ребенка для нее – самое большое счастье в мире. В комментариях под фото поклонники заметили, что актрисе подходит быть мамой. Следовательно, она выглядит прекрасно.
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Линдси Лохан показала первое фото после родов
Актриса выставила фото в зеркале. Она сфотографировалась на фоне светлой комнаты. Звезда появилась на фото без макияжа. Она позировала в нежно-мятной обтягивающей майке и серых шортах с высокой талией.
Я так горжусь тем, что это тело смогло добиться за эти месяцы беременности и восстановления. Рождение ребенка – самое большое счастье в мире,
– отметила знаменитость.
Реакция поклонников
В комментариях фаны написали множество приятных слов актрисе:
- "Ты классная мама";
- "Ты будешь такой замечательной мамой";
- "Прекрасная мама";
- "У тебя прекрасный вид";
- "Вы невероятна".
Напомним, в июле этого года Линдси Лохан впервые стала мамой. Для голливудской актрисы и ее мужа – арабского финансиста Бадера Шаммаса этот ребенок очень долгожданный и желанный. Весной актриса рассказала о беременности и призналась, что чувствует себя очень счастливой. Супруги уже рассекретили имя сына. Мальчика назвали очень необычно – Луай, что в переводе с арабского означает "защитник". Однако пока в сети нет фотографий малыша, поэтому поклонники нетерпеливо ждут, когда звездная мамочка покажет своего первенца.