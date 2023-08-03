Ліндсі пояснила, що народження дитини для неї – найбільше щастя у світі. В коментарях під фото шанувальники зауважили, що акторці личить бути мамою. Відтак вона має чудовий вигляд.

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Ліндсі Лохан показала перше фото після пологів

Актриса виставила фото в дзеркалі. Вона сфотографувалася на тлі світлої кімнати. Зірка з'явилась на фото без макіяжу. Вона позувала в ніжно-м'ятній приталеній майці та сірих шортах із високою талією.

Я так пишаюся тим, що це тіло змогло досягти за ці місяці вагітності та відновлення. Народження дитини – найбільше щастя у світі,

– зазначила знаменитість.

Реакція шанувальників

В коментарях фани написали безліч приємних слів акторці:

"Ти класна мама";

"Ти будеш такою чудовою мамою";

"Прекрасна мама";

"Ти маєш чудовий вигляд";

"Ви неймовірна".

Нагадаємо, в липні цього року Ліндсі Лохан вперше стала мамою. Для голлівудської акторки та її чоловіка – арабського фінансиста Бадера Шаммаса ця дитина є дуже довгоочікуваною та бажаною. Навесні акторка розповіла про вагітність та зізналася, що почувається дуже щасливою. Подружжя вже розсекретило ім'я сина. Хлопчика назвали дуже незвично – Луай, що в перекладі з арабської означає "захисник". Однак наразі в мережі немає світлин малюка, тож прихильники нетерпляче чекають, коли зіркова матуся покаже свого первістка.