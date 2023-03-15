Американська акторка і співачка Ліндсі Логан вагітна вперше. Про це 36-річна зірка оголосила на особистій сторінці.

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Ліндсі Логан вагітна

Артистка опублікувала світлину, на якій зображений дитячий боді з написом "Незабаром". Ліндсі не поділилась іншими деталями, але підкреслила, що щаслива і перебуває у приємному хвилюванні.

Ми щасливі та схвильовані,

– написала Логан.



Ліндсі Логан вагітна / Фото з інстаграму акторки

Зауважимо, Ліндсі Логан розпочала модельну і кінокар'єру ще з дитячого віку. У 2007 році журнал Maxim назвав її найбажанішою жінкою. Але того самого року її розвиток призупинився через кілька ДТП та візити до реабілітаційного центру. У ЗМІ активно обговорювали її наркозалежність, з якою, вочевидь, зірка успішно впоралась.

Особисте життя Ліндсі Логан

Акторка і модель мала кілька романів з різними знаменитостями. Та зараз Ліндсі Логан перебуває у шлюбі з арабським фінансистом Бадером Шаммасом.

Пара зустрічалась близько року, а заручилась у листопаді 2021. Наступного року влітку вони зіграли весілля, яке приховали від публіки та преси. Кажуть, що зараз подружжя проживає в Дубаї, де й працює фінансист. Тоді як Ліндсі зіграла роль у різдвяному фільмі для Netflix.



Ліндсі Логан з чоловіком / Фото з інстаграму акторки