Для Ліндсі та її чоловіка – арабського фінансиста Бадера Шаммаса ця дитина є дуже довгоочікуваною та бажаною. Навесні акторка розповіла про вагітність та зізналася, що почувається дуже щасливою.

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Ліндсі Логан народила первістка

Менеджер акторки повідомив, що пологи відбулися в Дубаї, де Ліндсі разом з коханим живе вже тривалий час. Зараз новоспечена матуся чудово почувається, а чоловік постійно поруч з нею та малюком.

Сім'я на сьомому небі від щастя,

– повідомив представник Логан.

Також подружжя розсекретило ім'я сина. Хлопчика назвали дуже незвично – Луай, що в перекладі з арабської означає "захисник". Однак наразі в мережі немає світлин малюка, тож прихильники нетерпляче чекають, коли зіркова матуся покаже свого первістка.

Шлюб Ліндсі Логан та Бадера Шаммаса

Пара заручилася в листопаді 2021, а до цього близько року зустрічалася. Наступного року влітку закохані зіграли таємне весілля. Оскільки фінансист працює в Дубаї, то саме там зараз проживає подружжя.

Ймовірно, на зйомки Ліндсі їздить у США, оскільки наприкінці 2022 року зіграла головному роль у різдвяному фільмі Netflix.