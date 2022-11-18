Співачка Лилу45, яку не взяли в Нацвідбір, українізувала сценічне ім'я: як воно звучить

До повномасштабної війни молода співачка Лилу45 розмовляла та писала треки російською, але у вересні переклала свої хіти українською. Тепер вона дібралася до сценічного ім'я, і з 17 листопада воно звучить так – Лілу45.

Перспективна співачка з Києва, яку знали за треком "Восемь", тепер Лілу45. Людмила Білоусова заговорила про зміни й переклала своє сценічне ім'я на українську мову.

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Лилу45 українізувала сценічне ім'я

Часи йдуть, люди змінюються. І я тому не виняток. Відтепер Лілу45. Слухайте на всіх доступних музичних платформах,

– оголосила співачка.

Шанувальники артистки схвалили це й пожартували, що денацифікація "йде за планом", як і всі цілі Росії в Україні:

"Денацифікація проходить успішно. Вітаю";

"Ура, українізація триває";

"З такими митцями нашій музиці лише процвітати";

"Ура. Просто безмежна любов";

"Прекрасна новина";

"Уііі, нарешті".

Що Лілу45 каже про Нацвідбір Євробачення-2023, де "пролетіла"

В інстаграм-сторіс Лілу45 прокоментувала те, що у фінал Нацвідбору Євробачення-2023 її не взяли. Дівчина не засмутилася, адже у 16 років, коли взяла в руки гітару, не думала, що у 22 буде претенденткою представляти Україну перед Європою.

"Дорогі люди, я не пройшла на Євробачення. Я не відчуваю якихось негативних емоцій з цього приводу. Я не відчуваю злості, не відчуваю ревнощів. Ну не пройшла і не пройшла. Я спокійно до цього ставлюсь і не сприймаю це на свій особистий рахунок", – заявила Лілу45.

ввійшла до лонглиста Нацвідбору Євробачення-2023, куди потрапили 36 артистів з майже 300 охочих. Однак у десятці фіналістів, які виступлять у прямому ефірі 17 грудня , місця для неї не знайшлося.

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