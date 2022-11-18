Перспективная певица из Киева, которую знали по треку "Восемь", теперь Лілу45. Людмила Белоусова заговорила об изменениях и перевела свое сценическое имя на украинский язык.
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Лилу45 украинизировала сценическое имя
Времена идут, люди меняются. И я этому не исключение. Теперь Лілу45. Слушайте на всех доступных музыкальных платформах,
– объявила певица.
Поклонники артистки одобрили это и пошутили, что денацификация "идет по плану", как и все цели России в Украине:
- "Денацификация проходит успешно. Поздравляю";
- "Ура, украинизация продолжается";
- "С такими художниками нашей музыке только процветать";
- "Ура. Просто безграничная любовь";
- "Прекрасная новость";
- "Уиии, наконец".
Что Лілу45 говорит о Нацотборе Евровидения-2023, где "пролетела"
В инстаграм-сторис Лілу45 прокомментировала то, что в финал Нацотбора Евровидения-2023 ее не взяли. Девушка не расстроилась, ведь в 16 лет, когда взяла в руки гитару, не думала, что в 22 будет претенденткой представлять Украину перед Европой.
"Дорогие люди, я не прошла на Евровидение. Я не испытываю каких-то негативных эмоций по этому поводу. Я не испытываю злобы, не испытываю ревности. Ну не прошла и не прошла. Я спокойно к этому отношусь и не воспринимаю это на свой личный счет", – заявила Лілу45.