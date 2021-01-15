У період різдвяних свят ведуча Лідія Таран разом з донькою Василиною вирушила на відпочинок до Туреччини. Після повернення в Україну зірка зробила ПЛР-тест та отримала позитивний результат. Тому про зараження коронавірусом розповіла публічно.

Після святкування Різдва 43-річна Лідія Таран влаштувала коротку відпустку в Туреччину, яка збіглась у часі з локдауном в країні. Попри те, що ведуча ТСН з 13-річною донькою Василиною відвідала вкрай мало туристичних пам'яток та багато часу провела в номері, вона все ж захворіла на коронавірус. Про хворобу знаменитість розповіла на фейсбук-сторінці.

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Лідія Таран захворіла на коронавірус

Телеведуча повідомила, що після повернення з Туреччини зробила ПЛР-тест та несподівано для себе отримала позитивний результат. Тому повідомила, що перебуває на самоізоляції вдома за серіалами, та пояснила, що найближчі випуски ТСН відбудуться без неї.

На жаль, я захворіла на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції вдома, – оголосила Лідія Таран.

Знаменитість додала, що в Туреччині дотримувалась суворих карантинних вимог та жорсткого локдауну – у суботу і неділю перебувала в готелі, як і всі інші туристи. Ведуча зізналась, що відповідально ставилась до свого здоров'я, однак їй не вдалось уникнути зараження в подорожі.

"Завжди намагаюсь дисципліновано виконувати карантинні вимоги, носити маску, користуватися антисептиком, уникаю великих скупчень людей та бережу від зайвих контактів себе й близьких. Цей вірус підступний і ніколи не знаєш, де і як з ним зіштовхнешся, навіть якщо контролюєш ситуацію", – додала Лідія Таран.

Симптоми коронавірусу в Лідії Таран

Ведуча ТСН поспішила поділитися, що має легку форму COVID-19. З симптомів коронавірусу в неї лише температура 37,5. Зірка приймає ліки й вітаміни відповідно до рекомендацій лікаря.

Почуваюся добре. Маю температуру 37,5. Особливих симптомів не відчуваю. З лікарем на зв’язку, приймаю медикаменти та вітаміни,

– розповіла Лідія Таран.

Вона закликала всіх прихильників дбати про себе та близьких і, за можливості, більше бути вдома на карантині, адже COVID-19 підступний та непередбачуваний.