Лілія Ребрик у новому образі показала трендове поєднання кольорів: фото
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зачарувала прихильників новим образом. Вона позувала на камеру в красивому костюмі з поєднанням сірого та жовтого кольорів, що є трендовим у цьому сезоні.
Лілія Ребрик вкотре позувала в телестудії ранкової програми. Вона позувала на камеру в яскравому вбранні, яким підкорила прихильників.
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Новий образ Лілії Ребрик
Для ранкового ефіру в понеділок зірка обрала яскравий look. Вона постала перед камерами в костюмі, що складався зі штанів жовтого кольору та сіро-жовтого піджака. Таке поєднання кольорів є одним з найтрендовіших у цьому сезоні. Піджак Лілія не застібалася й одягнула під нього елегантну білу блузку.
Біляве волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у ніжних відітінках. Гарний жіночний образ вона довершила великими сережками-кільцями.
Лілія Ребрик у яскравому костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Попередні образи Лілії Ребрик
- Ведуча позувала на камеру у лляному костюмі рожевого кольору, що складався з широких штанів та oversize сорочки.
- Знаменитість приміряла білий костюм, що складався з широких штанів та довгої сорочки оверсайз на ґудзиках.
- Зірка позувала у пудровій атласній сукні довжини міді зі світлим квітковим принтом