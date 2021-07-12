Лілія Ребрик у новому образі показала трендове поєднання кольорів: фото

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зачарувала прихильників новим образом. Вона позувала на камеру в красивому костюмі з поєднанням сірого та жовтого кольорів, що є трендовим у цьому сезоні.

Лілія Ребрик вкотре позувала в телестудії ранкової програми. Вона позувала на камеру в яскравому вбранні, яким підкорила прихильників.

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Новий образ Лілії Ребрик

Для ранкового ефіру в понеділок зірка обрала яскравий look. Вона постала перед камерами в костюмі, що складався зі штанів жовтого кольору та сіро-жовтого піджака. Таке поєднання кольорів є одним з найтрендовіших у цьому сезоні. Піджак Лілія не застібалася й одягнула під нього елегантну білу блузку.

Біляве волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у ніжних відітінках. Гарний жіночний образ вона довершила великими сережками-кільцями.



Лілія Ребрик у яскравому костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

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