Літні ночі завжди неповторні. Вони наповнені неймовірною атмосферою, теплом. Лілія Ребрик разом із сім'єю сповна насолоджується кожним моментом. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто ділиться красивими кадрами.

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Лілія Ребрик святкувала Івана Купала

Ввечері перед святом Купала телеведуча з доньками – Діаною та Поліною і чоловіком Андрієм Диким відправилася на річку. Зіркова сім'я плела неймовірно красиві вінки, які за традицією потрібно пускати на воду.

Лілія для такого свята обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в чорній майці, джинсах і білій сорочці. Волосся вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Довершила аутфіт стильними сережками. Головною родзинкою образу ведучої став величезний вінок з польових квітів.

Яскравою серією світлин Ребрик поділилася у своєму інстаграмі: "Свято сонця, літа, тепла і буйної зелені! Розквіт літа, час, коли воно налилося всіма фарбами, пахне всіма ароматами й співає звуками, притаманними лише йому. Польові квіти та різнотрав'я сьогодні набувають особливої цілющості! А роса – чудодійна! Ми сплели вінки, пустили їх на воду, загадали бажання, намилувалися сонцем і вмилися росою. От хіба через полум'я не стрибали й квітку папороті ще не шукали".

У дописі акторка також зазначила, що фотографувала Лілія Яма. Схоже, що Івана Купала вони відзначили сім'ями.

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