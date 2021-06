Лілія Ребрик є прикладом для багатьох жінок. Вона ледь не щодня показує ефектні look of the day та надихає на красиві образи.

Дивіться також Лілія Ребрик захопила витонченим аутфітом у білосніжному костюмі: фото

Ніжний look Лілії Ребрик

Для зйомок ранкової програми телеведуча обрала яскраве літнє вбрання. Вона позувала на камеру у лляному костюмі рожевого кольору, що складався з широких штанів та oversize сорочки, яку Лілія не застібала. Під сорочку вона одягнула білу атласну майку на тонких бретелях, а талію підкреслила за допомогою пояса.

Такий аутфіт зірка поєднала з білими туфлями-човниками на високих підборах. Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем ведучої. Волосся Ребрик зібрали у хвіст та залишили декілька пасм, які гарно спадали на обличчя. Тон її обличчя вирівняли, на повіки нанесли коричневі тіні та чорні стрілки, а губи нафарбували малиновою помадою. Образ довершили довгі вишукані сережки.



Лілія Ребрик в рожевому костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик в рожевому костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик в рожевому костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик Лілія Ребрик в рожевому костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик