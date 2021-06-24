Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик активно веде інстаграм-блог. У ньому зірка ділиться яскравими моментами з життя та демонструє стильні образи. Днями вона опублікувала нову світлину на особистій сторінці.

Дивіться також Дружина Дмитра Комарова зачарувала елегантним образом у блакитній сукні: фото

Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала перед камерою на одній з вулиць Києва. Вона зробила чарівне ранкове фото. Лілія Ребрик приміряла білий костюм, що складався з широких штанів та довгої сорочки оверсайз на ґудзиках.

Телеведуча поєднала вбрання з чорною сумочкою на сріблястому ланцюжку, яку перекинула через плече. Образ також доповнювали аксесуари – лаконічні, але стильні каблучки та золоті сережки-підвіски.

Лілія Ребрик розпустила біляве волосся та вирівняла його. На обличчі зірка зробила вишуканий макіяж. Вона нафарбувала повіки молочними та коричневими тінями, а губи підкреслила насиченою малиновою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму зірки

Підписники Лілії Ребрик завжди активно відгукуються про кожне нове фото. Цього разу шанувальники також засипали зірку компліментами: