Лилия Ребрик в очередной раз позировала в телестудии утренней программы. Она позировала на камеру в ярком наряде, которым покорила поклонников.
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Новый образ Лилии Ребрик
Для утреннего эфира в понедельник звезда выбрала яркий look. Она предстала перед камерами в костюме, состоящего из штанов желтого цвета и серо-желтого пиджака. Такое сочетание цветов является одним из самых трендовых в этом сезоне. Пиджак Лилия не застегивала и надела под него элегантную белую блузку.
Белокурые волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в нежных оттенках. Прекрасный женственный образ она довершила большими серьгами-кольцами.
Лилия Ребрик в ярком костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Предыдущие образы Лилии Ребрик
- Ведущая позировала на камеру в льняном костюме розового цвета, состоящем из широких брюк и oversize рубашки.
- Знаменитость примеряла белый костюм, состоящем из широких брюк и длинной рубашки оверсайз на пуговицах.
- Звезда позировала в пудровыми атласном платье длины миди со светлым цветочным принтом