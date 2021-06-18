Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик оприлюднила чергову серію фото на особистій сторінці в інстаграмі. Світлини набрали понад 4 тисячі вподобань та багато коментарів.

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Образ Лілії Ребрик

Нові фото телеведуча зробила разом з домашньою улюбленицею – собакою Діксі. Зірка позувала разом з чотирилапою на ґанку. Для зйомки вона обрала комфортне, але стильне вбрання.

Лілія Ребрик постала перед камерою у пудровій атласній сукні довжини міді зі світлим квітковим принтом. Вбрання мало елегантний та ніжний вигляд.

Знаменитість розпустила біляве волосся та накрутила його локонами. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Лілія Ребрик підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи малиновою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники завжди пишуть враження від фото Лілії Ребрик. Цього разу вони також поділилися думками: